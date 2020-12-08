Ярославль, 8 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Энергосистема Ярославской области теряла ежегодно миллиард рублей. Об этом рассказал глава филиала МРСК Центра — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Игорь Шарошихин на заседании комитета

«С 2015 года ежегодно филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» недополучает за передачу электрической энергии из-за хронической недоплаты гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Ярославль» в среднем один миллиард рублей. Объем кредиторской нагрузки по состоянию на 30 ноября составляет 6 млрд 471 млн рублей. В текущем году впервые свершился факт: финансирование инвестиционной программы сократилось с 1 млрд 776 млн рублей до 1 млрд 61 млн, фактически на 700 с небольшим миллионов рублей. Кредитоваться больше возможности нет», — сказал директор филиала директор филиала «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Нынешнюю ситуацию топ-менеджер связал с недавними арестами владельцев «ТНС Энерго».

«Я хотел бы надеяться на стабилизацию расчетов с гарантирующим поставщиком — филиалом «ТНС Энерго Ярославль». С учетом последних событий, это арест владельцев группы компаний «ТНС Энерго» в Москве с предъявлением им обвинения по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Фактически из нашей области ежегодно выводилось порядка миллиарда рублей на непонятные цели», — заявил Игорь Шарошихин.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении руководства «ТНС Энерго» по жалобе компании «Россети Центр и Приволжье». Заявители считают, что «ТНС энерго» и дочернее «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили у них более 5,5 млрд рублей, которые должны были заплатить за поставку электроэнергии.

Шарошихин признался депутатам областной думы, что вернуть эти средства будет крайне сложно.