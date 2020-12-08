Москва, 8 декабря, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В России сохраняется очень либеральное законодательство в отношении репродуктивных технологий в сравнении с общемировой практикой. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

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«В международном контексте, безусловно, мы с вами выглядим крайне странно. Россия имеет самое либеральное законодательство в отношении репродуктивных технологий. Оно было привнесено извне и сохранилось до сих пор», — заявил Толстой.

По его словам, в Китае в случае обнаружения зачатия для последующего экспорта ребёнка производится принудительное абортирование.

В свою очередь в Великобритании суррогатное материнство запрещено, как и во Франции и Германии.

«Не очень понятно в этом контексте, почему в России должно быть по-другому, почему в России мы по-прежнему ориентируемся на ценности 30-летней давности. Я считаю, что наша страна не должна быть рынком репродуктивного туризма», — указал он.

Толстой отметил, что ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса позволили выявить, что крупные города России «сегодня превращены в ячейки для репродуктивного туризма».