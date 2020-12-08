Ярославль, 8 декабря, 2020, 11:29 — ИА Регнум. За одну неделю декабря число умерших от COVID-19 в Ярославской области выросло на 20 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Здание морга в Ярославле

С 1 до 8 декабря количество жертв коронавируса в регионе выросло с 84 до 104 человек. За последние сутки оперштаб сообщил ещё о четырёх смертях. Для сравнения — в ноябре, согласно официальной статистике, за месяц было 25 умерших.

В социальных сетях и на сайтах организаций постоянно появляются некрологи известных жителей области. Многие из них проходили лечение от коронавируса.

Власти призывают жителей региона уделить повышенное внимание вопросам безопасности в период пандемии: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, мыть руки и следить за своим здоровьем.