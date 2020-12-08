Кострома, 8 декабря, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Костромской области резко снизились темпы прироста подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные оперативного штаба региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 91 человека, днём ране этот показатель достиг отметки в 126 человек. При этом, с начала ноября количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в области варьировалось от 130 до 140 в сутки.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин, радоваться снижению динамики по заболеваемости ещё рано. Чтобы говорить об устойчивой тенденции и сделать выводы, специалистам необходимо проследить за цифрами по заражениям до конца текущей недели.