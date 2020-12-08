Москва, 8 декабря, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Исковое заявление ООО «Глобалекс» пока не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Правительство Москвы

Исковое заявление поступило в суд 7 декабря 2020 года. Третьим лицом выступает правительство Москвы. Сумма исковых требований — 809 946 771,47 рубля. Детали пока неизвестны, но в конце августа 2020 года компании «Глобалекс» отказали в удовлетворении иска к этому же департаменту. ООО требовало обязать истца подготовить и передать соглашение о расторжении инвестиционного контракта от 1995 года. Помимо этого, истец требовал выплаты компенсации понесенных затрат.

В декабре 2017 года компания обратилась в департамент с заявлением о возмещении затрат, которые возникли в ходе исполнения инвестиционного контракта. Общая сумма затрат, упомянутых в иске, составляла 809 952 484 рубля 13 копеек.

Компенсацию затрат истец обосновал контрактом, заключенным в 1995 году правительством Москвы и ЗАО «Натали — Москва». В рамках контракта инвестор обязался подготовить проектную документацию и выполнить реконструкцию двух жилых домов на улице Садовая-Кудринская, а также построить жилой дом общей площадью около 1000 кв. м по переулку Столовый.

Компания «Глобалекс» появилась в сделке по договору переуступки прав от 2000 года, заключённому с первоначальным инвестором. По нему ЗАО уступило права и обязанности инвестора по одному из объектов.

В первоначальное соглашение было внесено несколько изменений, и в 2011 году градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о нецелесообразности реализации проекта по одному из домов. Также было принято решение о расторжении контракта. Правопреемник инвестора посчитал, что решение комиссии не исполнено до сих пор, а сам инвестконтракт является действующим, и значит, он имеет право на компенсацию расходов. Арбитраж в августе 2020 года не нашел оснований для удовлетворения иска.

Возможно, новый иск — это вторая попытка получить возмещение по инвестиционному контракту от 1995 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания, адрес которой совпадает с адресом истца по крупному иску к департаменту, была учреждена в марте 2000 года. Фирма работает в сфере недвижимости. С 2010 года владельцами являются Юрий Шеляпин (доля — 70%) и Ольга Ярцева.