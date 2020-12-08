Барнаул, 8 декабря, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Алтайского края, получившие в 2020 году не менее 700 миллионов рублей прямых убытков из-за неблагоприятных погодных условий, получат от государства компенсации, общая сумма которых составит чуть более 45 миллионов рублей. Согласно распоряжению правительства России, на большее могут рассчитывать аграрии некоторых других регионов.

Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне. 1887

Напомним, из-за небывалой засухи в Алтайском крае было собрано немногим более 3 млн т зерна, хотя в обычные годы урожай зерновых превышал пять млн т. Пострадали 209 хозяйств в 30 районах. Общая площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров.

«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей», — об этом в июле 2020 года информировал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

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Ситуация осложнялась достаточно низкой закупочной ценой зерновых: пшеницу третьего класса покупали по цене 13—16 тыс. руб. за тонну. Многие аграрии стали распродавать технику и закрывать свои хозяйства.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, деньги будут направлены также в Ставрополье, Забайкалье, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области и Хабаровский край.

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