Волхов, Ленинградская область, 8 декабря, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции Ленинградской области раскрыли крупную кражу у пассажира поезда сообщением «Санкт-Петербург — Екатеринбург». Деньги были незаконно обналичены с карты мужчины, перебравшего с алкоголем и потерявшего самоконтроль. Воровкой оказалась ранее судимая сотрудница вагона-ресторана, в котором выпивал невнимательный пассажир.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

Сообщение о хищении денежных средств с банковской карты поступило в дежурную часть транспортной полиции в городе Волхов Ленинградской области. У 43-летнего пассажира с карты пропали более 47 тыс. рублей.

Как установлено, житель Нефтекамская отдыхал вагоне-ресторане, употребляя алкогольные напитки. Его обслуживала работница вагона-ресторана, 39-летняя жительница Свердловской области.

«Она запомнила пин-код от банковской карты, которой расплачивался мужчина и, подгадав момент, когда тот уснет, вышла на ближайшей станции и обналичила содержимое счета. Чтобы скрыть противоправное деяние, она вернула карту спящему владельцу», — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Полицейские установили, что женщина ранее была судима более десяти раз, в том числе за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

На станции Волховстрой в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Ей грозит до шести лет лишения свободы.