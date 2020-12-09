Президент России Владимир Путин 8 декабря провёл совещание, посвященное вопросам развития железнодорожной отрасли — одной из важнейших составляющих экономики и социальной сферы страны.

По стратегически важным транспортным артериям, связывающим города, регионы, страны и людей, перевозятся миллиарды тонн грузов и сотни миллионов пассажиров. Но ситуация осложнилась после эпидемии коронавируса.

По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 8 месяцев 2020 года снизился на 4% и составил 1 трлн 664,6 млрд т/км. Сокращение (на 41,5%) наблюдается в пассажирских перевозках.

Редакция ИА REGNUM провела трансляцию с совещания.

Железнодорожный транспорт. Иван Шилов ИА REGNUM

14:06 08.12.2020 Владимир Путин начал совещание.

14:07 08.12.2020 Компания РЖД подготовила инвестиционную программу, обеспечивающую надёжность работы железнодорожной отрасли — Путин.

14:07 08.12.2020 Развитие железнодорожной сети, подвижного состава играют особую роль — Путин.

14:08 08.12.2020 Развитие центрального транспортного узла, расширение восточного полигона — БАМа и Транссиба — Путин считает стратегически важными.

14:08 08.12.2020 На ближайшие годы предусмотрен кратный рост в развитии Восточного полигона — Путин.

14:09 08.12.2020 Путин: надо вывозить товар на перспективные азиатские рынки. Средства здесь большие.

14:09 08.12.2020 Пропускная способность железных дорог — это тот ресурс, который необходим для сотен, тысяч российских предприятий — Путин.

14:11 08.12.2020 Путин: этим летом РЖД разработали ценный инструмент — так называемые вечные облигации.

14:11 08.12.2020 Путин: прошу участников совещания поделиться своими соображениями о том, какой должна быть тарифная политика на железной дороге.

14:16 08.12.2020 Напомним, вечная (бессрочная) облигация — специфический инструмент долгового рынка. По ней периодически выплачиваются купоны, но сама стоимость облигации никогда не будет погашена.

14:16 08.12.2020 ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разместило бессрочные бонды серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Премия для расчета 2−10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ. В ходе премаркетинга ориентир по премии составлял 165−175 б.п. к 5-летним ОФЗ.

14:17 08.12.2020 Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре — третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

14:17 08.12.2020 ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

14:18 08.12.2020 Напомним, в середине мая 2020 года исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же — глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее «Российским железным дорогам» разместить «вечные» облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

14:20 08.12.2020 В ноябре 2020 года ОАО «РЖД» и Минприроды утвердили план мероприятий по охране Байкала, принятый на период реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Ранее руководством холдинга были подписаны соответствующие соглашения с администрациями Иркутской области и Республики Бурятия. Читайте также: Для Байкала составлена экологическая «дорожная карта»

14:21 08.12.2020 Развитие БАМа и Транссиба предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

14:21 08.12.2020 В восточном направлении планируется увеличение провозной способности в 1,5 раза — до 180 млн тонн в 2024 году и 210 млн тонн в 2025 году.

14:21 08.12.2020 Для увеличения пропускной способности магистралей Восточного полигона железнодорожники используют ряд инновационных технологий, среди которых система интервального регулирования движения поездов и виртуальная сцепка.

14:22 08.12.2020 Эти технологии позволили на 10−15 процентов увеличить пропускную способность дорог на отдельных участках. Но в условиях повышения интенсивности движения без радикальных мер по модернизации всей инфраструктуры не обойтись.

14:22 08.12.2020 По словам генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, в рамках строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, которые требуются для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, на Байкальской природной территории запланированы 144 объекта, из них в стадии реализации — 34. На 53 объекта получены положительные заключения государственной экологической и государственной технической экспертизы.

14:22 08.12.2020 Работы по модернизации БАМа и Транссиба спланированы таким образом, чтобы минимизировать экологическое воздействие на Байкальскую природную территорию.

14:23 08.12.2020 Например, железнодорожники обязались высадить в зоне работ в пять раз больше деревьев, чем будет вырублено. В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в центральной экологической зоне озера Байкал запланирован перевод 14 пунктов обогрева путевых рабочих с отопительных печей на электрическую энергию.

14:23 08.12.2020 Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, стройплощадки будут оборудованы пунктами мойки колес.

14:24 08.12.2020 По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «зеленые» практики «РЖД» являются одними из лучших в мире. «Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с Центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача — не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы», — сказала вице-премьер.

14:24 08.12.2020 В документ включены мероприятия по охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В их числе очистка береговой линии озера Байкал на участках от пос. Байкал до пос. Таловка (361 км), снижение негативного воздействия на территорию памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский».

14:25 08.12.2020 Планируется также установить контейнеры для раздельного сбора мусора на десяти станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги и на станциях БАМа и Транссиба, расположенных на Байкальской природной территории, на которых будут проходить работы.

14:27 08.12.2020 В настоящее время общее количество объектов ВСЖД на БАМе и Транссибе, на которых осуществляются строительно-монтажные работы, — 18. Все они входят в центральную экологическую зону (ЦЭЗ): в Иркутской области — 8; в Республике Бурятия — 10. Сюда входят все объекты реконструкции и строительства, в том числе те, которые находятся в населенных пунктах, в границах станций и вырубки леса не предполагают. Ориентировочная площадь объектов, на которых предполагаются вырубки: Иркутская область — до 10 га; Республика Бурятия — до 6 га. Читайте также: Сохранить Байкал: БАМ и Транссиб оснастят системой видеонаблюдения

14:27 08.12.2020 Пригородный поезд Ласточка. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:30 08.12.2020 Как выяснил «Ъ», ОАО РЖД в 2021—2025 годах не хватает 1,19 трлн руб. на финансирование инвестпрограммы — это около трети ее объема. Монополия рассчитывает на господдержку в виде взносов в уставный капитал почти на 500 млрд руб., из них 289 млрд руб. уже в 2022 году, если государство потребует исполнения всех мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

14:31 08.12.2020 Также в ОАО РЖД планируют продать зарубежные активы на 90 млрд руб. и не платить 150 млрд руб. дивидендов в 2022—2023 годах. По мнению аналитиков, вклад в капитал — логичная мера с учетом того, что инвестиции растут в первую очередь за счет масштабных пассажирских проектов, от которых ОАО РЖД не получит сопоставимых с затратами доходов. Цитата Ъ.

14:32 08.12.2020 С 13 декабря 2020 года на Крымской железной дороге вводится новый график движения поездов на 2020−2021 гг.

14:33 08.12.2020 С января по декабрь 2020 года для нужд Федеральной пассажирской компании было приобретено 579 пассажирских вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, из них 175 двухэтажных, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

14:43 08.12.2020 Совещание Владимира Путина по вопросам развития железнодорожной отрасли. Цитата из видео. kremlin.ru

14:57 08.12.2020 Глава РЖД Олег Белозеров заявил о том, что мост с материка на Сахалин будет построен. Правда, информации о конкретных сроках пока нет. Читайте также: Глава РЖД рассказал, быть или не быть мосту на Сахалин

14:58 08.12.2020 Высокоскоростная магистраль сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции Ховрино Октябрьской железной дороги. Читайте также: Глава РЖД пообещал сократить время в пути между Москвой и Петербургом

14:59 08.12.2020 Напомним, Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги».

14:59 08.12.2020 В числе обсуждавшихся тем — участие компании в реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

15:00 08.12.2020 В ходе совещания подробно рассматривался вопрос об источниках финансирования капитальных расходов РЖД с учётом необходимости обеспечения баланса корпоративных финансов и избежания чрезмерной долговой нагрузки.

15:01 08.12.2020 В этом контексте обсуждалась также возможность реализации непрофильных активов компании. Комментируя одно из предложений, прозвучавших на совещании, о том, чтобы рассмотреть возможность продажи, в числе прочих, объектов медицинской инфраструктуры, глава государства призвал очень внимательно подходить к этому вопросу, поскольку система здравоохранения РЖД работает качественно, а в некоторых городах других медицинских учреждений, где можно было бы получить квалифицированную помощь, попросту нет.

15:47 08.12.2020 Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития железнодорожной отрасли. Фото: kremlin.ru

05:10 Не факт, что финансы будут вложены в улучшение железных дорог в направлении Якутии, сказал политолог Андрей Данилов, комментируя в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в ближайшие годы планируется кратный рост инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб. Об этом: Восточный полигон: московский чиновник может сказать «не рентабельно»