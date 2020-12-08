Кострома, 8 декабря, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В администрации Костромской области рассказали о результатах работы Николая Майорова, назначенного уполномоченным по вопросам защиты прав и законных интересов ветеранов и граждан старшего поколения в июле 2020 года — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Николай Майоров

В отличие от институтов уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей, этот существует лишь в некоторых регионах. Костромской омбудсмен по делам пенсионеров работает на общественных началах. За 5 месяцев, прошедших после назначения, защитник пенсионеров успел поучаствовать в решении проблем пожилых людей по двум направлениям.

Как следует из официального ответа администрации региона, омбудсмен помог 600 жителям области получить статус «труженик тыла» и предложил использовать машины мобильных бригад при организациях соцобслуживания для доставки продуктов и оформления документов пенсионерам из сёл. Услугами такого транспорта смогли воспользоваться 700 человек.

ИА REGNUM спросило руководителей костромских ветеранских организаций, как они оценивают работу Николая Майорова на посту омбудсмена.

«Вопросы, решение которых находится в его компетенции, он решает на четыре с плюсом. Он старается использовать свой статус и доносить информацию о тех или иных проблемах до губернатора. Николай Петрович помогал членам нашей организации по бытовым вопросам — с землёй, подвезти дрова и тому подобное. Взаимодействие с нашей организацией однозначно есть», — сказал председатель костромской общественной организации «Союз Чернобыль», депутат костромской областной думы Георгий Тащиев.

Схожего мнения придерживается председатель правления Костромской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Внуков.

«У нас прекрасные отношения и прекрасное взаимодействие. Ему можно звонить в любое время, и то, что касается его полномочий и возможностей, он решает. Нашей организации он помогал по разным поводам — начиная от организационных вопросов по встречам с ветеранами и заканчивая похоронами».

Напомним, Николай Майоров совмещает работу омбудсмена по правам пенсионеров и ветеранов с руководством крупным мясоперерабатывающим предприятием АО «Шувалово». Ранее, в 2015 году, Майоров работал помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими и патриотическими организациями, но отработав в этой должности 1,5 года, он ушёл в бизнес.