Оренбург, 8 декабря, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбурге начали работу ёлочные базары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 8 декабря в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ёлочный базар

По данным горадминистрации, аукцион по продаже права на размещение елочных базаров в городе состоялся 7 декабря. Муниципальный комитет потребительского рынка услуг и развития предпринимательства совместно с МКУ «Оренбургторгсервис» предложили 57 адресов для размещения ёлочных базаров (по 10 квадратных метров каждый). Однако не по всем объектам были желающие принять участие в аукционе. Определено 28 победителей.

Кроме того, на частных территориях в Оренбурге будет расположено еще 37 ёлочных базаров.

Напомним, в 2019 году с 1 декабря в Оренбурге работало 89 площадок, где предлагали купить новогодние елки.