Москва, 8 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Пользовались услугой заказа продуктов питания или товаров с доставкой на дом 43% жителей России. Ничего не заказывали 57%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курьер

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Чаще всего доставкой товаров на дом пользуются молодые люди (68%) и жители мегаполисов (72%). Те, кто не пользуется данной услугой, заявили, что магазины рядом с домом и они сами любят выбирать товары и продукты.

Чаще всего участники опроса заказывают на дом готовую еду (14%). Реже оформляют доставку бытовой техники (12%), продуктов питания (11%), одежды (10%), косметики, бытовой химии (4%).

Опрос по телефону проведен 13−15 ноября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за время самоизоляции весной 2020 года доставку продуктов питания на дом заказывал каждый четвертый (26%) житель страны.

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