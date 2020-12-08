Москва, 8 декабря, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило 927 млн рублей на выплату компенсаций аграриям из девяти регионов России, сообщает 8 декабря официальный портал правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства компенсируют потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий в 2020 году, в том числе засухи, наводнений, града и проливных дождей. Государственная поддержка должна помочь производителям сельхозпродукции справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Деньги будут направлены в Ингушетию, Ставрополье, Забайкалье, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, в Алтайский и Хабаровский края.