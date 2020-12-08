Audi представила A3 Sportback с гибридным мотором
Берлин, 8 декабря, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi электрифицировала компактный хэтчбек A3 Sportback в исполнении 45 TFSI e. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Под капотом новинки функционирует 1,4-литровый бензин-электрический двигатель. Его максимальная мощность равна 245 л. с. (400 Нм). Силовой агрегат сочетается с шестипозиционным «роботом».
Ёмкость аккумулятора составляет 13 кВт-ч. Расположен он перед задней осью. Аккумуляторную батарею можно зарядить от обычной домашней розетки примерно за пять часов.
Технические характеристики модели A3 Sportback 45 TFSI e такие же, как у рестайлингового Volkswagen Tiguan eHybrid и Golf GTE восьмого поколения. До «сотни» модель способна разогнаться всего за 6,8 с. Максимальная скорость авто равна 232 км/ч.
Отмечается, что предварительные продажи хэтчбека начнутся совсем скоро в Германии.
Ранее в компании Audi заявили, что расходы на электрификацию и гибридизацию автомобилей будут увеличены с 35 до 50 млрд евро. Эта сумма будет потрачена на реализацию проекта до 2025 года.
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