Москва, 8 декабря, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате производителям сельхозпродукции, потерявшим в 2020 году урожай из-за погодных условий, сообщается 8 декабря на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крестьянин

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Средства в размере 926,72 млн рублей направят в девять регионов России: Ингушетию, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.

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Аграрии из этих регионов пострадали от ЧС природного характера — засухи, наводнений и заморозков. Компенсации получат сельхозпроизводители, заключившие договор агрострахования на случай гибели урожая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации из федерального бюджета.

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