Калуга, 8 декабря, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Калужская область в 2020 году вошла в «пятёрку» наиболее активных регионов экологического марафона «Вода России», заняв четвёртое место. ОБ этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Участниками всероссийской акции стали почти 68 тысяч калужан.

Участниками всероссийской акции стали почти 68 тысяч калужан. Экологические волонтёры убрали мусор и привели в порядок 364 км берегов рек Ока, Таруса, Угра, Жиздра, Протва, а также Милятинского и Людиновского водохранилищ, других водных объектов области.

«Шестилетний опыт реализации акции «Вода России» в нашей области стал прочным фундаментом для исполнения Указов президента России Владимира Путина в сфере экологии. Приятно видеть, что интерес к акции проявляет много людей, особенно молодых, которые хотят жить в чистом и красивом регионе», сказал глава отраслевого ведомства Владимир Жипа.

Среди регионов-лидеров акции «Вода России» 2020 года — Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Татария и Башкирия. Самая масштабная в стране волонтерская акция проходит в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».