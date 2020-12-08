Калуга, 8 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В Калугу 12 декабря прибудет ретропоезд, который доставит туристов с Киевского вокзала Москвы, купивших у «РЖД Тур» однодневную программу «Новогодняя сказка в Калуге», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Ретропоезд привезёт туристов на новогоднюю сказку в Калугу

Тур включает знакомство с Калугой, её историей и новогодним убранством. Пассажиры ретропоезда увидят большой новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек, полакомятся оригинальными калужскими сладостями, а на площади Старый Торг примут участие в торжественном открытии всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Вечером того же дня ретропоезд увезет туристов обратно в столицу. Пока организаторами запланировано однократное прибытие новогоднего ретропоезда в Калугу, но если спрос на данное направление окажется высоким, железнодорожные туры на ретропоезде станут регулярными уже с 2021 года.

Программы «РЖД Тур» реализуются с целью развития железнодорожного туризма в России. В частности, проект министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ожидается, что встретить народный праздник в новогодней столице страны соберется немало гостей. Новогодняя программа в Калуге охватывает период с 12 декабря по 9 января 2021 года.