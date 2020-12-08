Пенза, 8 декабря, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализуется на территории Российской Федерации с 2018 года, ключевой целью которого является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, ЖКХ и строительство) до 5% в год к 2024 году. Нацпроект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, на формирование системы подготовки кадров, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.

Региональный центр компетенций Пензенской области АО «Белинсксельмаш»

Всего до 2024 года не менее 75 предприятий региона должны стать участниками национального проекта и приступить к реализации мероприятий по повышению производительности труда. В настоящее время в нацпроекте участвует 34 предприятия области, к концу текущего года их будет 35.

Первые результаты имеют положительный эффект: многим участникам удалось существенно сократить время протекания процесса и увеличить выработку продукции на пилотных участках. Необходимо особо отметить, что нацпроект дает предприятиям возможность без особых финансовых вложений снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

К примеру, в ходе реализации нацпроекта ЗАО «Пензаспецавтомаш» удалось сократить время изготовления мобильной топливозаправочной станции на 50% и увеличить выработку на одного производственного рабочего на 40%, а на предприятии АО «Белинсксельмаш», специализирующемся на производстве сельскохозяйственной техники, сократили время выпуска зерновых сеялок более чем в 2 раза — на 61%.

Региональный центр компетенций Пензенской области АО «Пензенский тепличный комбинат»

Участие в нацпроекте «Производительность труда иподдержка занятости» позволяет компаниям достигнуть значительных достижений. При этом целью в рамках проекта является получение не только необходимых производственных показателей, но и повышение квалификации и вовлеченности персонала. Обратная связь от сотрудников предприятий участников нацпроекта о проделанной работе важна экспертам для оценки и анализа полученных результатов.

По словам слесаря-ремонтника 5-го разряда (Цех № 1 — это участок № 3) ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Александра Перункова, «в 2 раза сократилась переналадка. Раньше переналаживали за 80 часов».

«Были специально изготовлены гравитационные стеллажи с адресным хранением комплектующих и деталей, которые существенно облегчают работу нашему персоналу», — начальник отдела управления производством АО «Белинсксельмаш» рассказал Вадим Пирожков.

«Мы объединили операции по укладке шпона и ее рассортировке. Сейчас все выстроено в одном потоке, исключили операции перевозки шпона от паровой сушилки до мест его рассортировки». — отметил руководитель проекта производительности труда на потоке производства фанеры АО «Фанерный завод «Власть труда» Дмитрий Решетняк.

«Наше предприятие начало работу с водопроводных очистных сооружений, так как участок большой, прибыли не приносит, — рассказала специалист по охране труда ООО «ЭнергоПромРесурс» Юлия Кулаженкова. — И мы сильно ограничены объемами тарифов, плюс ко всему и издержки производства очень велики на данном участке. Поэтому повлиять на издержки как раз и была цель участия в нацпроекте».

«Бережливые технологии мы применили при изготовлении комплектующих для токарных станков, а именно задних бабок на принципах Канбан-метода. Нам удалось сформировать программу, которая позволила устранить такие виды потерь, как перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка», — уверен Сергей Митясов, заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой».

Региональный центр компетенций Пензенской области ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

Опыт каждого проекта помогает экспертам федерального или регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) улучшить дальнейшую работу с новыми участниками нацпроекта с учетом конкретных практических действий по ее осуществлению.

В течение 2020 года к нацпроекту присоединился целый ряд предприятий: АО «Нижнеломовский электромеханический завод», ООО «ТПП-Партнер», ООО «Круг-21», ООО «Пегас-Авто», ООО «Современная упаковка» и др. Сразу после присоединения к нацпроекту предприятия приступают к внедрению принципов бережливого производства под контролем ФЦК и РЦК.

«Планируется, что в текущем году в реализацию нацпроекта будет вовлечено 35 предприятий от региона, — отметил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин. — Сегодня под руководством ФЦК в нацпроекте участвуют 13 компаний, РЦК курирует 5 предприятий, а остальные компании повышают производительность самостоятельно. Поскольку план по привлечению участников совместно с ФЦК в регионе уже выполнен, то федеральные эксперты не будут вовлекать новых, а завершат работу с предприятиями из набора 2020 года. Начиная с декабря, все следующие участники нацпроекта будут повышать производительность под региональным управлением».

Первыми приступили к работе под руководством экспертов РЦК такие предприятия как АО «Пензенский тепличный комбинат», АО «Сердобский машиностроительный завод», ООО «Сурская мебель».

«Вместе с экспертами РКЦ мы отрабатываем механизмы бережливого производства на пилотном потоке, — сообщила Елена Шлеина, исполнительный директор АО «Пензенский тепличный комбинат». — За три года участия в нацпроекте нам предстоит перенастроить работу всего предприятия, обучить весь персонал и повысить производительность труда не менее чем на тридцать процентов. Без господдержки провести такие преобразования было бы сложно. Кроме работы экспертов и обучения персонала, которые для участников бесплатные, поддержка предусматривает и льготное кредитование из средств Фонда развития промышленности».

Необходимо особо отметить, что на базе РЦК уже год действует учебно-производственная площадка, где ведущими экспертами по управлению производством проводится обучение бережливому производству в реальных условиях выпуска продукции. Расположена она на территории технопарка «Рамеев» и носит название «Фабрика процессов». С момента ее запуска бесплатное обучение на ней уже прошли 218 сотрудников различных предприятий.

Потенциальные участники нацпроекта могут обращаться в РЦК за бесплатными консультациями по любым вопросам, связанным с оформлением заявок на участие. Сайт РЦК: производительность58.рф