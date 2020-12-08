Варшава, 8 декабря, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Яцек Сарьюш-Вольский, представляющий польскую партию «Право и справедливость», заявил в интервью для TVP Info, что «Брюссель ведет войну против Варшавы — информационную, психологическую, политическую и юридическую».

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

«В этой войне ЕС использует фейковые новости, а также неведение тонкостей европейских договоров», — отметил политик. По его словам, новый механизм распределения европейских средств между странами-членами, предусматривающий его увязку с соблюдением верховенства закона в их внутренней политике, нарушает договоренности и правила ЕС.

Он добавил, что «другая сторона [Брюссель] цинично знает, что нарушает европейские законы, но продолжает это делать, надеясь, что другая сторона [Варшава] испугается и уступит». Политик подчеркнул, что именно поэтому «очень важна единая позиция польского правительства, которое вместе с Венгрией говорит «нет», хотя одного вето и недостаточно».

«Мы защищаем единство Европейского союза, мы защищаем его законы. Мы стоим на защите истинного верховенства права», — подчеркнул Сарьюш-Вольский.

Напомним, текущий кризис в отношениях Брюсселя и Варшавы начался вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на проект бюджета: правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.