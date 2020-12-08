Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области сразу во втором и третьем чтении приняло закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Правительство Ленинградской области

Согласно документу, доходы областного бюджета в 2021 году составят 155,3 млрд рублей, расходы — 168,2 млрд рублей, дефицит бюджета — 12,8 млрд рублей (9,5% к уровню собственных доходов).

В 2022 году доходы составят 160,7 млрд рублей, расходы — 164,1 млрд рублей, дефицит — 3,4 млрд рублей. В 2023 году доходы составят 151,8 млрд рублей, расходы — 156,3 млрд рублей, дефицит — 4,5 млрд рублей.

«Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и будут полностью заложены при первых корректировках бюджета в 2021 году», — пояснили в Заксобрании Ленобласти.

Как отметил спикер Заксобрания Сергей Бебенин, свыше 60 процентов расходов бюджета Ленобласти 2021 года занимают социальные обязательства, в том числе совершенствование здравоохранения, реализация положений Социального кодекса, выполнение программ строительства школ и детских садов.

«Нам удалось сформировать сбалансированный бюджет, который позволит выполнить все обязательства перед жителями Ленинградской области. Мы не задержим ни одной выплаты по заработным платам и пособиям, не допустим остановки ни одного объекта строительства», — пообещал депутатам первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Как уже сказано, более 60% расходов бюджета — 84,5 млрд рублей — в 2021 году предусмотрены на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. 650 млн рублей будут выделены следующем году на реновацию образовательных учреждений. Около 2,5 млрд рублей — на капитальный ремонт социальных учреждений.

На 13,6% возрастет финансирование культуры, более чем в два раза увеличится объем средств по программе комплексного развития сельских территорий. Продолжится программа расселения аварийного жилья: к 2023 году планируется расселить 4358 человек (64,9 тысяч кв. м жилья).

На Адресную инвестиционную программу в следующем году предусмотрено 22,4 млрд рублей. Большинство средств программы будет направлена на дорожную инфраструктуру, образование и жилье.

Финансирование дорожной отрасли увеличится на 9,8% — до 15,3 млрд рублей. На развитие общественной инфраструктуры выделят 506,7 млн рублей. Дополнительные ассигнования будут выделены на повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.

Закон о бюджете Ленобласти направлен на подпись губернатору региона.