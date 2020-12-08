Москва, 8 декабря, 2020, 08:35 — ИА Регнум. В 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Такие подсчёты сделали специалисты платформы фискальных данных «Такском».

Иван Шилов ИА REGNUM Салат оливье

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Так, согласно результатам исследования, на которые ссылается RT, на приобретение продуктов питания для приготовления порции традиционного блюда на семью из четырёх человек в этом году придётся потратить 355,6 рубля.

Расчёты эксперты производили на основании средних цен на конец ноября по результатам анализа свыше 23 млрд кассовых чеков.

Так, консервированные огурцы обойдутся в 59,5 рубля за 500 грамм, горошек — 62 рубля за 380 г, картофель — 13,5 рубля за 500 г, морковь — 7 рублей за 200 г, четыре куриных яйца стоят 26 рублей, варёная колбаса — 164,4 рубля за 300 г, майонез — 119,4 рубля за 200 г и репчатый лук — 3,8 рубля за 100 г.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, по данным Росстата, стоимость продуктов для салата оливье по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4,6% — до 340 рублей за блюдо на семью из четырёх человек. Годом ранее стоимость набора продуктов питания для этого салата составляла 325 рублей.