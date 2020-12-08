Токио, 8 декабря, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В сети появились изображения интерьера кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Снимки авто распространила пресс-служба японской компании.

Пресс-служба Nissan Салон нового кроссовера Nissan Qashqai

Новинка будет оснащена новым информационно-развлекательным комплексом с экраном на девять дюймов. Этот комплекс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в оснащении модели есть акустическая система Bose Premium с десятью динамиками, зарядка для смартфонов с беспроводной зарядкой, цифровая приборная панель с дисплеем на 12,3 дюйма и джойстик переключения коробки передач.

Построен модернизированный Qashqai на «тележке» CMF-С. Доля высокопрочной стали у этой платформы достигает 30%. Благодаря этому жесткость кузова стала больше на 41%.

В Европе Nissan Qashqai нового поколения будет продаваться с гибридными силовыми установками с отдачей 138, 155 и 188 л. с. Силовые агрегаты сочетаются с «механикой» и вариатором.

Ранее компания Nissan представила модель Note третьего поколения с новой «тележкой» и более мощным двигателем, который агрегатируется с электрифицированной трансмиссией Nissan e-POWER.

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