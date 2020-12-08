Москва, 8 декабря, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Накануне Нового года — 31 декабря — будут работать полный рабочий день более половины жителей России (54%), передает 8 декабря ТАСС со ссылкой данные исследования сервиса «Работа.ру».

Дарья Драй ИА REGNUM На работу

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Не будут трудится в предпраздничный день 31%. О том, что решение примет работодатель, заявили 36% опрошенных. 20% надеются, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем.

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Хотят отпраздновать наступающий 2021 год с коллегами по работе 10%. При этом 25% работников договорились бы с начальством отработать этот день в другое время.

Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 3600 граждан старше 18 лет во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

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