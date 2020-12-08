Кемерово, 8 декабря, 2020, 06:53 — ИА Регнум. Детский сад в Кемерове, где ранее обрушился потолок, закрыли для посещения на три недели. В ходе обследования второго корпуса учреждения выявлено, что при нанесении штукатурного слоя была нарушена технология ведения работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

vk.com/ inc kuzbass Цитата из видео. Новый кемеровский детсад после обрушения потолка закрылся на ремонт

Напомним, 4 декабря 2020 года в новом детском саду «Замок детства» в микрорайоне 7Б Кемерова обрушился потолок. Объект был сдан 28 ноября 2020 года. Его стоимость — 364 млн рублей.

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«Вместе с тем примененные материалы соответствуют качеству, предъявляемому к ним, согласно проектной и нормативной документации. В настоящий момент детский сад закрыт для посещения на три недели. Подрядчиком ООО «СДС-Строй» за свой счёт проводятся работы по замене потолков во всех группах на подвесные», — отметили в мэрии.

Кроме того, уточняется, что руководством компании-подрядчика приняты кадровые решения: ответственному за производство работ объявлен выговор, непосредственный исполнитель — уволен.

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