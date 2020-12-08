Биробиджан, 8 декабря, 2020, 06:45 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области медикам, работающим с коронавирусными пациентами, по-новому начислят дополнительные выплаты. Положенные за октябрь выплаты они получат уже в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Медработники в инфекционном госпитале

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Власти ЕАО обещают, что выплаты за октябрь работники здравоохранения получат в ближайшие два дня. А вот допвыплаты за ноябрь будут начислены уже по-новому.

«Доплата будет начисляться по фактически отработанным нормативным сменам, в течение которых сотрудники контактировали с больными коронавирусом. Все медицинские учреждения в ЕАО в срок предоставили соответствующие реестры, по которым видно, что тот или иной медицинский работник сталкивался с больным COVID-19», — пояснил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Ноябрьские допвыплаты планируют выдать до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, только два препарата можно иметь в аптечке во время пандемии коронавирусной инфекции — жаропонижающие и капли для носа, рассказал 7 декабря заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в интервью «Аргументам и фактам».