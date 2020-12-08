Москва, 8 декабря, 2020, 04:00 — ИА Регнум. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос» и занимается разработкой ракет-носителей, получил банкротный иск. Претензии пермской компании арбитраж Москвы пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к центру Хруничева

Истцом в деле выступает ООО «Пермская компания насосного оборудования». Иск подан 7 декабря 2020 года. Детали неизвестны. Сумма задолженности не сообщается, но в конце мая 2020 года арбитраж Воронежской области взыскал с центра задолженность за поставленный товар в размере 1 432 148 рублей 90 копеек, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26 апреля по 23 июня 2019 года — 17 941 рубль 10 копеек. В основе спора лежал контракт на поставку электронасосного агрегата CNP NSC 250−200−530. 3 декабря 2020 года вердикт суда устоялся в вышестоящей инстанции, АО не смогло обжаловать решение первой инстанции.

Напомним, Центр Хруничева в начале декабря 2020 года сообщил о том, что до конца месяца с космодрома «Плесецк» будет проведен испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Проверка ракеты прошла успешно. Центр, помимо «Ангары», также разрабатывал ракеты-носители «Протон-М», «Рокот».