Москва, 8 декабря, 2020, 03:44 — ИА Регнум. Судья Дудкин рассмотрел иск Минпромторга России к госкорпорации «Ростех» и частично удовлетворил претензии. С корпорации, возглавляемой Сергеем Чемезовым, было взыскано свыше 74 млн рублей штрафа и 7,4 млн рублей пени. Вердикт ещё может быть обжалован, на что арбитраж Москвы отвёл один месяц, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

Министерство в рамках иска, поданного в конце мая 2020 года, требовало взыскания штрафа — 74 249 911 рублей и пени — 96 376 384 рублей. В деле третьим лицом участвовало АО «НПО «Конструкторское бюро машиностроения», которое входит в дивизион Ростеха.

Судья решил лишь частично удовлетворить требование Минпромторга РФ и взыскать штраф полностью, а пени частично — на 7 447 266 рублей, отказав в остальной части иска.

Напомним, это не единственные претензии министерства к Ростеху. В конце ноября 2020 года оно потребовало взыскать с госкорпорации и воронежского АО «Концерн «Созвездие» штраф в размере 37 646 174,22 рубля. Заседание назначено на 19 января 2021 года.