Астрахань, 8 декабря, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области ещё на полгода продлил процедуру банкротства для ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады», а в отношении бывшего арбитражного управляющего ФНС России инициировала дело о взыскании убытков. Рассмотрят претензии налогового органа 10 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс)Tohey ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады»

Судья Чижова установила для судоверфи срок на конкурсное производство до 6 июня 2021 года. Полномочия конкурсного управляющего Романа Белова были продлены на этот же период. Следующее заседание с отчётом Белова состоится 3 июня 2020 года.

Тем временем ФНС России как кредитор завода требует привлечь к ответу бывшего конкурсного управляющего, который работал с 27 апреля по 6 декабря 2018 года и был освобождён от исполнения обязанностей. С Данилы Севрюкова пытаются взыскать убытки в размере 1 809 937 рублей 27 копеек. Детали заявления пока неизвестны.

Напомним, судоверфь попала в медиаповестку в феврале 2020 года. Тогда бывший гендиректор был осужден по уголовному делу, возбужденному по десятку статей, в том числе преднамеренное банкротство. Александр Ильичев получил семь лет колонии общего режима и штраф — 700 тыс. рублей.

Предприятие, которое отработало в судостроении свыше 130 лет, прошло через банкротство и распродажу имущества. Но уже в декабре 2019 года оно вернулось в строй после затяжного простоя.

В то же время процедура конкурсного производства в отношении «Красных Баррикад» продолжается, а число кредиторов растёт.

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