Казань, 8 декабря, 2020, 03:01 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии признал банкротом старейший завод ячеистого бетона, который принадлежит многопрофильному холдингу «Камгэсэнергострой» — ООО «КамгэсЗЯБ». В отношении предприятия введён последний этап банкротной процедуры — конкурсное производство. Оно продлится полгода, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Баранов ввёл конкурсное производство в отношении предприятия до 2 июня 2021 года. Конкурсным управляющим назначен Роман Волохов — член московского СРО профессиональных арбитражных управляющих. Ему назначено вознаграждение в фиксированном размере — 30 тыс. рублей в месяц.

28 мая 2021 года пройдёт судебное заседание, на котором управляющий должен отчитаться о ходе процедуры. На нём также будет решаться вопрос по продлению конкурсного производства.

Решение о признании завода банкротом подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в месячный срок.

Напомним, в ООО «КамГэсЗяб» числятся почти 460 работников. Предприятие ведёт свою историю с 1962 года, базируясь в Набережных Челнах. Завод прошёл через процедуру наблюдения. Банкротные претензии есть и к его материнской компании.