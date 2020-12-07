Лондон, 8 декабря, 2020, 01:19 — ИА Регнум. Первой страной на Западе, приступившей к вакцинации населения от коронавируса, стала Великобритания, передаёт 7 декабря телеканал CNN.

GoToVan Ричмонд, Британская Колумбия

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Вакциной от COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech в первую очередь будут прививаться группы риска жители Англии, Уэльса и Шотландии. Власти Северной Ирландии заявили, что начнут вакцинацию в начале недели, но не уточнили, в какой день.

Заместитель генерального директора NHS Providers — одной из компаний, поставляющих вакцину в Великобританию — Шафран Кордери заявил, что 50 больниц по всей Англии уже получили прививку, и что распространение вакцины «сейчас идёт полным ходом».

В министерстве здравоохранения Великобритании ожидают получить до 4 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech к концу декабря текущего года.