Москва, 7 декабря, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над финским «Йокеритом». Встреча прошла на домашнем стадионе «красно-белых» и завершилась их победой в овертайме со счета 3:2.

Александр Головко Олег Знарок

«В первом периоде мы сыграли грамотно, кроме вбросов в зону соперник ничего не мог сделать и нанес всего два броска.

Во втором тоже неплохо действовали в атаке, но неправильно сыграли третьим игроком, были провалы, и соперник ловил нас на контратаках, в частности, так был забит второй гол.

Да, быстро пропускали после заброшенных шайб. Это непростительная ошибка. В эти моменты надо действовать более серьезно и более осмысленно», — приводит высказывание главного тренера «Спартака» официальный портал КХЛ.