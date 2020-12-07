Лондон, 7 декабря, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть находятся под давлением не только из-за пандемии коронавируса — рынок опасается увеличения добычи в Иране после ухода администрации президента США Дональда Трампа, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Давление на нефтяные цены усугубляется потенциальным увеличением добычи Ираном… Иран оптимистично оценивает возможность ослабления санкций США, если они вернутся к ядерной сделке 2015 года» , — отмечает стратег OANDA Эдвард Мойя.

Администрация Трампа расторгла «ядерную сделку» 2015 года и ввела против Ирана и его торговых партнеров жесткие санкции. Избранный президент США Джо Байден является сторонником возвращения к «ядерной сделке».

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