Кишинёв, 7 декабря, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Выдвинуть вотум недоверия правительству Молдавии пригрозила избранный президент республики Майя Санду в ходе публичного выступления 7 декабря.

Gov.md Майя Санду

Она пояснила, что отставка премьер-министра позволит провести в скором времени досрочные выборы в парламент. Если молдавский премьер-министр Ион Кику не уйдёт сам, то возглавляемая Санду партия «Действие и солидарность» выразит ему вотум недоверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, Санду провела в Кишинёве акцию протеста с требованием отставки Кику. Санду недовольна парламентом, потому что он проводит невыгодные ей законопроекты.