Тегусигальпа, 7 декабря, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что экономика страны сократилась на рекордные 10,5% в 2020 году, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

Darwinek Карта-флаг Гондураса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По словам президента, причиной резкого падения национальной экономики стали как эпидемия коронавируса, так и обрушившиеся на страну ураганы «Эта» и «Йота».

Центральный банк Гондураса прогнозировал падение экономики страны за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 8 — 9%.

Читайте также:США продлили соглашение по мигрантам с Гондурасом