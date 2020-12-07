Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности скандально известного общественного деятеля Валерия Соловья, который представляется «политологом». Ему вменили организацию и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении такого мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Соловей

Напомним, сам Соловей сообщил о своем задержании у Гостиного двора вместе со сторонниками днем 5 декабря. Его доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Как следует из протокола, у дома 35 по Невскому проспекту Соловей без согласования в установленном порядке организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления, с целью координации деятельности движения «Перемен», сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как посчитали правоохранители, это сборище могло повлечь нарушение прав и свобод человека граждан, законности, правопорядка, общественной безопасности. Также оно представляло угрозу для объекта жизнеобеспечения (станция метро), создавало помеху для пешеходов и мешало доступу к объекту транспортной инфраструктуры.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — отметили в пресс-службе.

Сам Соловей ранее утверждал в СМИ, что просто гулял по центру Петербурга, во время прогулки его узнавали прохожие, заговаривали с ним, и это общение полиция якобы приняла за массовую акцию.