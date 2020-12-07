Минск, 7 декабря, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет решил отстранить президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Александра Лукашенко и других членов белорусского НОК от Олимпийских игр и других мероприятий МОК. Об этом 7 декабря заявил руководитель МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

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«МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Белоруссии — исключить действующих членов исполнительного совета НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — сообщил Клауэ в Twitter.

Он также отметил, что МОК решил «приостановить все финансовые выплаты для НОК Белоруссии, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио-2020 и зимним Олимпийским играм в Пекине-2022, а также участием в этих играх».

Кроме того, МОК рекомендовал консультироваться с «соответствующими международными федерациями чтобы убедиться, что все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены могут принимать участие в квалификационных соревнованиях предстоящих Олимпийских игр без какой-либо политической дискриминации».

Клауэ сообщил, что МОК решил «приостановить любые обсуждения с НОК Белоруссии, касающиеся проведения будущих мероприятий МОК».

Международная организация просит всех участников Олимпийского движения «соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения». МОК также «будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер в зависимости от развития ситуации».

Напомним, Александр Лукашенко возглавляет НОК Белоруссии чуть менее, чем существует постсоветская белорусская республика. Членами белорусского НОК являются его старший сын — помощник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, а также такие скандально известные персонажи, как хоккеист и бизнесмен Дмитрий Басков — фигурант громкого международного скандала, связанного с убийством минского художника Романа Бондаренко.

После финала президентской кампании 2020 года Лукашенко сохранил власть и стал жестоко подавлять массовые протестные выступления противников его бессменного правления. ООН осудила насилие белорусских «правоохранителей», пытки и убийства белорусских мирных манифестантов. С призывами остановить насилие и прекратить репрессии выступили также около 1,5 тыс белорусских спортсменов, многие из которых были арестованы, уволены, брошены за решётку и подвергнуты пыткам.

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