Вашингтон, 7 декабря, 2020, 22:37 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно совершил автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает 7 декабря Национальное агентство США по аэронавтике и космическим исследованиям (NASA).

NASA Грузовой космический корабль Dragon

Cargo Dragon пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС в 21:40 мск. Корабль доставил на орбитальную станцию порядка трех тонн продовольствия, оборудование и материалы для научных экспериментов, а также коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный для запуска частных мини-спутников и сброса отходов.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведшей грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли, был произведен 6 декабря с космодрома на мысе Канаверал.

Отмечено, что это первый полет модифицированного варианта корабля Cargo Dragon 2, который теперь способен транспортировать на 20% больше грузов, а также может автономно производить стыковку со станцией без помощи руки-манипулятора Canadarm2.