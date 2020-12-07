Саранск, 7 декабря, 2020, 22:36 — ИА Регнум. По данным на 21:40 мск, теплоноситель поступил во все многократные дома, в школу и поликлинику, а также в детские сады. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба правительства Мордовии

При этом отмечается, что в отдельных квартирах может возникать завоздушенность стояков отопления. В этом случае жителям необходимо обратиться на горячую линию по телефону 071.

Ранее глава города Петр Тултаев рассказал о причине длительного устранения аварии. По его словам, трудность заключалась в том, что прорыв произошёл в месте, где проходя сети «Ростелекома», при прокладке которых была нарушена технология.

Как сообщало ИА REGNUM, порыв на теплотрассе произошел в 5:55 мск 7 декабря. Без теплоснабжения остались около 130 зданий в северо-восточной части Саранска — 121 многоквартирный жилой дом, три школы, четыре детских сада, больница и шесть административных зданий. В течение дня на месте происшествия находился мэр Саранска, к месту аварии приезжал врио главы Мордовии Артём Здёнов.

Подача тепла возобновилась в 20:00 мск.

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