Лондон, 7 декабря, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Новейший авианосец военно-морского флота Британии HMS Prince of Wales вышел из строя прямо в порту приписки Портсмут, сообщает 7 декабря газета Sun.

Defenceimagery.mod.uk Авианосец ВМС Великобритании Prince of Wales

По утверждению издания, ЧП на борту авианосца произошло еще в октябре текущего года.

Из-за него недавно сданный военным корабль нуждается в ремонте сроком не менее полугода.

Причиной этого стало затопление машинного отделения, произошедшее из-за аварии пожарного водопровода.

В машинное отделение и его электротехнические отсеки поступили тонны воды. Электрооборудование корабля оставалось в воде не менее суток.

Причина аварии до сих пор не выяснена, но уже известно, что ремонт новейшего авианосца обойдется в крупную сумму и продлится как минимум до мая 2021 года.

Официальных подтверждений этой информации нет.