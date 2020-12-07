Париж, 7 декабря, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Французский авиапроизводитель Airbus сообщил о поставке авиакомпаниям за ноябрь 64 самолетов, 7 декабря сообщает Agence France-Presse.

Самолёт Airbus

Поставки в ноябре включали семь широкофюзеляжных самолетов A350 и 56 узкофюзеляжных самолетов, в том числе 54 самолетов семейства A320 Neo.

Согласно отчету, с начала года Airbus поставил 477 самолета. Это на 34% меньше, чем за первые 11 месяцев 2019 года.

Читайте также:Авиасалон Ле-Бурже отменили впервые с окончания Второй мировой войны