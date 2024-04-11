Вашингтон, 7 декабря, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Санкции против руководства Венесуэлы будут продолжены, заявила 7 декабря помощник замгоссекретаря США по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Николас Мадуро и Дональд Трамп

Комментируя итоги парламентских выборов, которые состоялись в Венесуэле накануне, 6 декабря, Филипетти сказала, что, без сомнения, американское «санкционное давление» на Каракас будет продолжено. Она добавила, что венесуэльские власти вынуждают Вашингтон к этому многочисленными «нарушениями принципов демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Национальную Ассамблею Венесуэлы большинство голосов досталось социалистическому альянсу, возглавляемому президентом страны Николасом Мадуро. Американская сторона заявила о нелегитимности голосования. Москва, напротив, оценила выборы как «прозрачные» и «демократические».