Москва, 7 декабря, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Сборная России по футболу будет спокойно готовиться к матчам в отборочной группе чемпионата мира — 2022. Об этом 7 декабря заявил главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью на YouTube-канале российской сборной.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

«Все команды, которые нам достались, будем спокойно обрабатывать. Опыт подсказывает, что в нужный день и час надо быть готовым к игре. Беру всё как рабочий момент. Спокойно будем готовиться», — сказал Черчесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России сыграет в одной группе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Матчи пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

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