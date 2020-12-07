Москва, 7 декабря, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Заявление начальника главного управления Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслана Косыгина о том, что деятельность НАТО в соседних странах указывает на возможную подготовку к применению силы в отношении республики, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 7 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

"Похоже, еще один военный, гуманитарный, долгосрочный и беспроцентный льготный кредит хотят от России», — пишет пользователь под псевдонимом «У речки отдыхает ветеран».

Многие комментаторы пришли к выводу, что подобные заявления слишком часто возникают после массовых протестных акций на территории Белоруссии. Таким образом, уверены граждане, руководство республики пытается перевести внимание населения с внутренних проблем на внешнюю угрозу.

«Как только в Минске разгоняют людей, сразу следует заявление про усиление НАТО у границ. Я так понял, в Минске не граждан Беларуси дубинками мутузят, а НАТО отгоняют от границ», — написал пользователь ant000n2012.

Некоторые считают, что НАТО никогда не нападёт на Белоруссию, потому что за республику тут же вступится Российская Федерация, войны с которой в планах НАТО точно нет.

«Дешёвые понты. Применение силы против Белоруссии, это все равно, что применение силы против Российской Федерации. А на это пойти НАТО не решится», — считает Николай М.

Тем не менее, нашлись и те, кто пришёл к выводу, что раз к такому мнению пришли военные Белоруссии, то стране необходимо провести все необходимые процедуры по подготовке к отражению вероятного нападения врага.

«Оценка обстановки показывает, что, в целях предотвращения агрессивных действий со стороны НАТО, необходимо: привести в боевую готовность все комплексы С-400 Белоруссии и разместить дополнительно российские комплексы, затем разместить в Белоруссии комплексы «Искандер», ввести координаты пунктов управления и штабов НАТО в систему управления ракетных комплексов, а также быть в готовности в любой момент применить имеющиеся в распоряжении силы и средства для защиты границ Белоруссии и ОДКБ. И плевать на НАТО!», — написал пользователь под псевдонимом «СМЕРШ».

Напомним, 6 декабря начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил о том, что деятельность НАТО в соседних странах указывает на возможную подготовку к применению силы в отношении республики.