Киев, 7 декабря, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Комиссариат по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы отказывается обсуждать вопросы защиты прав православных верующих на Балканах и на Украине под предлогом того, что насыщенный график не позволяет комиссару по правам человека Дуни Миятович отвлекаться на дополнительные дела.

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Ранее редакция ИА REGNUM направила Миятович несколько вопросов, касающихся действий, которые Комиссариат по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы предпринимает ради решения спорных вопросов, связанных с соблюдением прав православных верующих в Черногории и на Украине. Один из вопросов был сформулирован следующим образом: «Во время встречи с патриархом Русской православной церкви Кириллом в мае 2019 года вы заявили о том, что намерены посетить Украину и детально изучить ситуацию в связи с соблюдением религиозных прав в этой стране. Вы тогда заявили, что проблема прав человека и насилия в отношении верующих подпадают под ваш мандат, и что вы будете очень внимательно заниматься этими вопросами. Какие конкретные шаги вы с этих пор предприняли для улучшения положения верующих УПЦ?»

Помощник Миятович Стефано Монтанари прислал 7 декабря ответ на запрос редакции.

«Спасибо за вашу просьбу. К сожалению, повестка дня комиссара не оставляет времени для дополнительных обязанностей», — заявил Монтанари.