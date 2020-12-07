Гаврилов-Ям, Ярославская область, 7 декабря, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Гаврилов-Ямская школа-интернат закрыта на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования Ярославской области.

Int-gavr.edu.yar.ru Гаврилов-Ямская школа-интернат

Как пояснили в департаменте, в школе коронавирусом заболели 4 педагога и еще 2 сотрудника образовательного учреждения. По данным на 7 декабря среди детей инфицированных не выявлено. На карантин отправлено 13 классов, в которых учится 90 человек.

Всего в Ярославской области по данным на 7 декабря коронавирусная инфекция установлена у 23 школьников и 31 учителя. На дистанционном обучении находятся 9 классов, которые посещают 219 человек.