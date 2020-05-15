Санкт-Петербург, 12 октября, 2005, 15:03 — ИА Регнум. На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге в результате операции правоохранительных органов задержана и отправлена в приют группа беспризорников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного УВД на транспорте, 11 октября на Витебском вокзале была задержана группа беспризорников в возрасте от 17 до 12 лет, в том числе одна девушка. Подростки занимались бродяжничеством и попрошайничеством. По словам самих подростков, они по разным причинам оставили дом и семью и бродяжничали, перемещаясь из города в город. Задержанные отправлены в социальный приют "Федор".