Пекин, 7 декабря, 2020, 19:37 — ИА Регнум. В режиме видеоконференции во вторник пройдет серия специальных заседаний по двустороннему сотрудничеству между Китаем и Сингапуром, которые состоятся под председательством вице-премьера Госсовета КНР Хан Чжэна и заместителя премьера Сингапура Хэн Сви Кита. Об этом 7 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в формат мероприятия будут включены 16-е заседание Китайско-сингапурской объединенной комиссии по двустороннему сотрудничеству, 21-е заседание совместного Китайско-сингапурского координационного совета по Сучжоускому промышленному парку, а также ряд других форматов.

Сингапур

Подобные встречи имеют ежегодный характер и связаны с обсуждением хода реализации совместных проектов сторон в ряде крупных мегаполисов Китая, в частности, в Чунцине, на юго-западе страны, и в Тяньцзине, на восточном побережье.