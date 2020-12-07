Брюссель, 7 декабря, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Состоявшиеся накануне, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы ЕС не признаёт, сообщил 7 декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Флаг Венесуэлы

Боррель «ЕС не может признать избирательный процесс заслуживающим доверия, а его результаты — отражающими волю народа Венесуэлы».

По словам главы европейской дипломатии, голосование в Венесуэле проходило без соблюдения требований «международных стандартов».

Как сообщало ИА REGNUM, с аналогичным заявлением ранее выступил британский МИД. На выборах в Венесуэле победил альянс социалистов «Большой патриотический полюс Симона Боливара», возглавляемый президентом страны Николасом Мадуро.