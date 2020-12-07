Вашингтон, 7 декабря, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Граждане Соединенных Штатов смогут вакцинироваться от коронавируса не ранее второго квартала 2021 года, заявил 7 декабря министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в интервью порталу Axios.

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По его словам, вакцина против коронавируса, разработанная по программе Operation Warp Speed, станет широкодоступной во «втором квартале следующего года».

«Надеюсь, что в следующем году жизнь нормализуется благодаря работе, ведущейся в рамках партнерства Operation Warp Speed, создающимся им вакцинам, а также лечению», — заявил министр Азар.

При этом Азар не согласился с тем, что меры администрации президента США Дональда Трампа, принятые для борьбы с пандемией, не были успешными.

«Нам удалось спасти сотни тысяч, а может быть, и миллионы жизней», — заявил Азар.

Интервью министра здравоохранения и социальных служб США сопровождается пояснением портала Axios, что американский медицинский регулятор FDA на сегодняшний день так и не одобрил вакцину, а проведение вакцинации по всей стране будет испытывать сложности в сфере логистически.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, США остаются на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. На территории США зарегистрировано более 14,3 млн случаев заражения и почти 279 тыс. смертей от COVID-19.