Эр-Рияд, 7 декабря, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Военные Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник, запущенный в сторону королевства йеменскими хуситами, 7 декабря сообщает Saudi Press Agency.

Columna de Razta Беспилотник

Сообщается, что БПЛА хуситов был начинен взрывчаткой и направлялся на «гражданские объекты» на юге Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре хуситы обстреляли нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, расположенный в Джидде на побережье Красного моря.

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