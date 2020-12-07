Ливерпуль, Великобритания, 7 декабря, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Руководство «Ливерпуля» намерено в ближайшее время продлить контракт с 27-летним опорный полузащитником сборной Бразилии Фабиньо, сообщает британская газета The Guardian. Текущее соглашение полузащитника с «мерсисайдцами» рассчитано до середины 2023-го года.

Kevin Walsh Фабиньо

В прошлом сезоне Фабиньо принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако» летом 2018-го года за 50 миллионов евро.